Повече US-инвестиции във водещи наши сектори
Изтребителите F-16 са стъпка напред в модернизирането на българските ВВС, сделката укрепва връзката между двете страни, каза Борисов на Палмър
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Изтребителите F-16 са стъпка напред в модернизирането на българските ВВС, сделката укрепва връзката между двете страни, каза Борисов на Палмър
Пол Ахърн ще има срещи за борбата с тероризма, Матю Палмър - за Западните Балкани
Заместник-помощник държавният секретар на Съединените щати Матю Палмър пристигна на посещение в България