Лично Шойгу ще разследва смъртта на 14 матроси
Пожар на дълбоководен апарат стана причина за гибелта на 14 матроси-военни специалисти
Следете всички новини, анализи и коментари за Матроси. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пожар на дълбоководен апарат стана причина за гибелта на 14 матроси-военни специалисти
Пожарът е бил потушен, но те са загинали от отравяне от изпаренията при горенето в подводен апарат
Радо Чорбата и Митьо Шишето помогнали на екипажа на руската подводница през 1970 г.