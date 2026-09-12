Матиас Гьорне гастролира в Стара Загора
Ролята на разказвача във вокалния цикъл на Йоханес Брамс „Хубавата Магелона", е поверена на обичания актьор Калин Врачански След уникалното преживяв...
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Ролята на разказвача във вокалния цикъл на Йоханес Брамс „Хубавата Магелона", е поверена на обичания актьор Калин Врачански След уникалното преживяв...
Матиас Гьорне
Няма добро бъдеще без осмислено минало, казва световноизвестният баритон
Меломаните ще могат да се насладят на един специален рецитал на 25 февруари в зала "България". Вокалният цикъл "Зимен път" на Франц Шуберт ще звучи за...
Матиас Гьорне омагьосва публиката по целия свят. Независимо дали се изявява пред американски меломани в "Карнеги хол", пред японски зрители или пред п...
За първи път родните меломани ще чуят вокалния цикъл "Зимен път" на Франц Шуберт, изпълнен от Матиас Гьорне на 25 февруари в зала "България" от 19 час...