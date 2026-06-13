Синдикатите в мините скочиха на Добрев и Домусчиев
Синдикатите в Мини „Марица-изток" скочиха на шефа на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев и шефа на КРИБ Кирил Домусчиев заради последните и...
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Синдикатите в Мини „Марица-изток" скочиха на шефа на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев и шефа на КРИБ Кирил Домусчиев заради последните и...