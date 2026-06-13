Изненади в "Мастършеф". Какво предстои
Любопитна новина за предстоящите епизоди
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Любопитна новина за предстоящите епизоди
Ето ги и тях
Изключително интересни участници тази година
Те предизвикаха жителите на втория по големина район в София и устроиха кулинарна битка между Младост 1, 2 и 3
Линда прави невероятни козунаци без глутен
Според изследвания на клетъчна основа, готвачката е много по-мада, отколкото показва ЕГН-то й
Започва новият седми сезон на кулинарното шоу
Кулинарното приключение започва на 23 февруари от 21:00 часа по bTV
Шампионът си заслужи титлата с турски десерт
Съдията в шоуто бил изтощен от екшъна пред камерите
Шоуто ще продължи през септември, обяви във Фейсбук Силвена Роу
Медицината и бойните изкуства са в кръвта ми, споделя д-р Денков На Калоян Денков победата му отива. Вероятно това е една от причините докторът да се...
Севда е перфекционист, особено в кухнята
Кой е новият Мастър шеф на България? Това ще стане ясно навръх празника на детето 1 юни. Зрителите ще видят финалната битка в кухнята точно от 21.30 ч...
И звездите са били хлапета - палави, любознателни, злояди и инати. Какво е било детството на топготвачите в журито на кулинарното шоу "Мастър Шеф"? Ка...
Колоритната участничка в кулинарното шоу тръгва за Холандия с кашони с БГ книги Да нахрани гладните и да върне клошарите в обществото, са част от пла...
Гладни манекенки помагат на журито по bTV Симеон Червенков върти черпака в Италия и се чисти от дрогата Всеки от участниците в "Мастер шеф" по bTV и...