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Вики започва деня със зумба

Вики започва деня със зумба

Денят на Вики от "Мастило" е изключително натоварен и започва с тренировка по зумба. Певицата твърди, че я предпочита пред останалите спортове, тъй к...

21 януари | 20:45
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