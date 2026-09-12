Вики от "Мастило" стана майка за втори път
Щастливата вест бе споделена от самата певица във Фейсбук
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Щастливата вест бе споделена от самата певица във Фейсбук
Никой не е щастлив от обвързването, но то не може да бъде прекратено Кофи мастило са изписани по темата за отношенията между Турция и Европейския съю...
"Stereo MСs" посрещат утре изгрева в Бургас Над 200 музиканти от цял свят ще се изявят на двете сцени на тазгодишното издание на SPIRIT of Burgas. За...
Чрез промяна на шрифта на документите се спестяват огромни количества хартия и мастило
Чанчун. Скъпото принтерно мастило може да бъде заменено с вода, а хартията да се използва многократно, благодарение на откритието на китайски учени. Е...
Денят на Вики от "Мастило" е изключително натоварен и започва с тренировка по зумба. Певицата твърди, че я предпочита пред останалите спортове, тъй к...