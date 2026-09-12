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Масов убиец осъди Норвегия

Масов убиец осъди Норвегия

Масовият убиец Андерш Брайвик осъди Норвегия за "нехуманно" отношение при престоя му в затвора, съобщи Би Би Си. На 22 юли 2011 г. той извърши 2 терор...

20 април | 18:40
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