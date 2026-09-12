Застреляха полуделия масов убиец в Тайланд
При нападението са загинали 25 души
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При нападението са загинали 25 души
Масовият убиец Омар Матийн, който застреля 49 души в гей клуба "Пулс" в американския град Орландо, изпращал есемеси до съпругата си по време на стрелб...
Масовият убиец Андерш Брайвик осъди Норвегия за "нехуманно" отношение при престоя му в затвора, съобщи Би Би Си. На 22 юли 2011 г. той извърши 2 терор...
Коркоран. Излежаващият доживотна присъда масов убиец и сектантски лидер Чарлз Менсън получи правото да се ожени за 26-годишната си годиница. Афтън Еле...
Осло. Масовият убиец от Норвегия Андерш Брайвик заплаши да обяви гладна стачка в знак на протест срещу условията, при които излежава присъдата си, ока...
Нютаун. Америка се прощават с невинните жертви на масовия убиец в училището в щата Кънектикът. Хората в малкия град Нютаун, където се разрази кървават...