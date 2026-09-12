Покъртителни находки в Украйна, властите разследват за жестокости
Руските войски са обвинявани в извършване на жестокости в окупираните територии
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Руските войски са обвинявани в извършване на жестокости в окупираните територии
Работници в защитни облекла използваха техника, за да спуснат ковчезите в голям ров
Игуала. В Мексико се натъкнаха на масов гроб в покрайнините на град Игуала - на 200 км южно от столицата, където преди една седмица безследно изчезнах...
Славянск. Откриха първия масов гроб, откакто започнаха военните сражения в Източна Украйна, и той се намира край Славянск, съобщи АФП. Гробът е приют...
Фалфуриас. Антрополози от САЩ се натъкнаха на масов гроб на нелегални имигранти във Фалфуриас, щата Тексас, съобщи вестник "Дейли мейл". Открити са ос...
Мексико. 42 трупа са открити в масови гробове в Западно Мексико, съобщи CNN, цитирайки главния прокурор на страната. Много от телата имат рани от курш...
Длъжностни лица смятат, че в гроба лежат останките на около 1000 души
Приедор. Съдебни експерти са започнали да ексхумират останките от може би най-големия масов гроб, останал от етническото прочистване в Босна. Гробищет...
Козлодуй. Хлапета изровиха кости от ров за новия водопровод в Козлодуй, съобщи местният сайт Kozloduy-bg.info. Изкопът минава пред детската градина „М...
Букурещ. Румънското правителство призна за съществуването на масов гроб в близост до мястото на бивш комунистически трудов лагер в Източна Румъния, пр...