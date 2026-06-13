Машина за вода убива 99,9% от бактериите
Пили ли сте някога абсолютно чиста вода? При това налята от чешмата вкъщи, но с вкус и свежест на планински извор? На пазара от няколко месеца е единс...
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Пили ли сте някога абсолютно чиста вода? При това налята от чешмата вкъщи, но с вкус и свежест на планински извор? На пазара от няколко месеца е единс...