Официално! Най-добрият голмайстор у нас обяви края
Двубоят противопостави звездната селекция на Локомотив срещу звездната селекция на България
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Двубоят противопостави звездната селекция на Локомотив срещу звездната селекция на България
Носителят на Златната топка за 1994 година ще бъде част от селекцията на "ALL STARS Bulgaria"
Това е голмайсторът на елита Мартин Камбуров
Феновете на ЦСКА скочиха на нападателя на 1948
Нападателят не се сърди на никого
Легендата е на 25 попадения от Петър Жеков
Районната прокуратура в Пловдив е повдигнала две обвинения
Нападателят на "Локо" Пд Мартин Камбуров отнесе глоба от 3000 лв. за средния пръст, който показа към резервната скамейка на "Ботев" в градското дерби....
"Ботев" се отказа от шествие към "Лаута" В "Локо" (Пловдив) явно са сигурни в победата над градския съперник "Ботев" днес. В петък вечер звездата и г...
"Локомотив" (Пловдив) победи като домакин "Пирин" (Благоевград) с 4:2. Двубоят бе от 27-ия кръг на българската „А" група. Мартин Камбуров вкара първи...
"Черно море" и "Локомотив" Пловдив завършиха 1:1 на "Тича" в мач от поредния кръг на "А" група. Домакините могат да съжаляват за резултата, въпреки че...
Като истински Дядо Коледа собственикът на „Рефан България" Ангел Попов сюрпризира с много подаръци малките пациенти в пловдивската болница „Св. Георги...
Нападателят на "Локо" (Пд) Мартин Камбуров официално изгоря за дербито с "Ботев" (Пд). Мачът е първи след Нова година. Днес той бе наказан от Дисципа...
Страхотна глупост на Мартин Камбуров остави "Локо" (Пд) с 10 души срещу "Славия". Отгоре на всичко "белите" водят 2:0 у дома. Нервите на нападателя не...
Мартин Камбуров успя да запише името си в една от най-престижните десетки на родния футбол. Нападателят на "Локо" (Пловдив) заби два гола при успеха 4...
Мартин Камбуров е запазена марка в българския футбол. Има 150 гола в "А" група и вече се води легенда на "Локо" (Пд), нищо, че не е сложил край на кар...
Мартин Камбуров се изказа остро за решенията, които се взимат в националния отбор и начина, по който това се прави. "В първия тим трябва да бъдат вик...
Скачаме за точки на всички срещу които играем, закани се звездата на "Локо" (Пд) Мартин Камбуров. В събота "смърфовете" гостуват на "Тича" на "Черно М...
Мартин Камбуров ще играе за "Локо" (Пд) още в предстоящото гостуване на "Хасково". "Не виждам проблем. Той е бил с ЦСКА още от началото на подготвите...
Мартин пожела титла на раздяла с ЦСКА Мартин Камбуров се завърна вчера в любимия си "Локо" (Пд). Свиленградчанинът се включи в тренировките, а фенове...