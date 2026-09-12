Всичко за Мартин Камбуров

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Хвърлят Камбуров в Хасково

Хвърлят Камбуров в Хасково

Мартин Камбуров ще играе за "Локо" (Пд) още в предстоящото гостуване на "Хасково". "Не виждам проблем. Той е бил с ЦСКА още от началото на подготвите...

31 юли | 17:30
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