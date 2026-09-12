За Баба Марта - мартенички за децата на Благоевград
От името на кмета на града инж. Румен Томов мартенички ще бъдат подарени на всички деца в града
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От името на кмета на града инж. Румен Томов мартенички ще бъдат подарени на всички деца в града
Всяка детска градина и социално звено ще има свое украсено мартенско дърво
Инициативата с даряване на пролетните символи се реализира за пета поредна година
Целта им е да допринесат за празничното настроение на жителите и гостите на града
Деца от детски градини и училища ще покажат своите умения при изработването на мартенички
Младежите от Турция бяха посрещнати с мартенички
София. Честита Баба Марта! Първи март е един от най-хубавите български празници. На него си разменяме мартеници, за да сме здрави, румени и червени ка...
Пенда стана покровител на 3-годишното сираче Сирва