Marsh McLennan поема у нас сертификацията „Най-добрите работодатели в България“
Компанията ще отличи Най-добрите работодатели у нас чрез експертността на Мърсър в над 4000 проекта само за последните 3 години
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Компанията ще отличи Най-добрите работодатели у нас чрез експертността на Мърсър в над 4000 проекта само за последните 3 години