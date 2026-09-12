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Марксист оглави лейбъристите

Марксист оглави лейбъристите

Отявленият социалист и почитател на Карл Маркс - Джереми Корбин, бе избран за лидер на британската опозиционна Лейбъристка партия вчера. Той спечели 5...

12 септември | 16:30
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