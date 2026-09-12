18-годишен марксист разсипа Ники Кънчев и Стани богат!
Момчето впечатли със знанията си
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Момчето впечатли със знанията си
Отявленият социалист и почитател на Карл Маркс - Джереми Корбин, бе избран за лидер на британската опозиционна Лейбъристка партия вчера. Той спечели 5...
Рим. Папа Франциск, който често се обявява за социална справедливост, заяви в интервю, че не се сърди, ако хората го наричат "марксист", въпреки увере...