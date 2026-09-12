Строят цял стадион за Шакира
Ще се разгърне на 185 000 кв. метра в покрайнините на испанската столица
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Ще се разгърне на 185 000 кв. метра в покрайнините на испанската столица
Семейството на писателя ще дари събраните пари на мексиканска фондация, която се грижи за здравето и прехраната на децата на коренното население
Марк Маркес остава под лекарско наблюдение
Колумбия въведе в обращение купюра от 50 000 песо (17,43 долара), на която е изобразен писателят Габриел Гарсия Маркес, съобщи АФП. Прочутият колумбий...
38 години след последното издание на великия роман на Габриел Гарсия Маркес "Сто години самота", епичната сага за семейство Буендия пак излиза на бълг...
Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) в продължение на 24 години е следило световноизвестния колумбийски писател и носител на Нобелова награда...
Ню Йорк. Шест месеца след смъртта на Габриел Гарсия Маркес за пръв път негови книги ще бъдат публикувани в електронен вариант. Със задачата се е заело...
Габо беше Балзак на своето време, казва световноизвестната писателка Изабел Алиенде, един от най-влиятелните продължители на традицията на магическия...
Почитатели изпращат любимите на писателя жълти цветя
Мексико Сити. Тленните останки на Габриел Гарсия Маркес са кремирани и положени в погребалната зала на гробището "Гарсия Лопес" в столицата на Мексико...
10 неща, които не знаем за Габриел Гарсия Маркес