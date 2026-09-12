"Бултраси" люти на Огнянов за дузпата
На прав път сме с младите, радва се Гонзо след 1:1 в Коматево Спокойните дни за Мариян Огнянов в "Ботев" свършиха. В последната година халфът се радв...
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На прав път сме с младите, радва се Гонзо след 1:1 в Коматево Спокойните дни за Мариян Огнянов в "Ботев" свършиха. В последната година халфът се радв...
Мащабна подготовка за реванша с "Лудогорец" предприема агитката на "Левски". Сектор "Б" излезе с призив към всички привърженици на отбора да изберат с...
Пловдив. Наставникът на Ботев Пловдив Станимир Стоилов определи група от 18 футболисти, която отпътува вчера за София. В 14:30ч. вчера на клубната баз...
Пловдив. Лоши новини получи Мъри Стоилов преди дербито на Пловдив. След Валери Домовчийски и Мариян Огнянов със сигурност пропуска мача срещу "Локо"....
Пловдив Полузащитникът на Ботев Пловдив Мариян Огнянов поднови договора си с клуба, информира официалната страница на "канарчетата". Контрактът, кой...