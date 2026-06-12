Чернаев пускал майтапи часове преди да се гръмне
Само преди месец бившият прокурор си купил ново БМВ Бившият районен прокурор на Несебър Мариян Чернаев се е прострелял смъртоносно на терасата на жил...
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Само преди месец бившият прокурор си купил ново БМВ Бившият районен прокурор на Несебър Мариян Чернаев се е прострелял смъртоносно на терасата на жил...