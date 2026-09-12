Руската принцеса, която свали короната на Шарапова
Мира Андреева печели милиони, но баща й още не е изпълнил молбата й да има куче
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Мира Андреева печели милиони, но баща й още не е изпълнил молбата й да има куче
Проектът позволява на жените да замразяват яйцеклетките си безплатно
Известна спортистка
Световните медии гръмнаха
Знаете, имал съм немалко жени, но Лолита е моят окончателен избор, казал тенисистът
Бившата тенисистка се сгоди преди две седмци
Шарапова се сгоди за милионера Гилкс
Така Григор Димитров коментира решението на Шарапова
Рускинята се завръща на турнир в Майорка
Шарапова взе драматичния дуел в Мелбърн
Григор Димитров и Мария Шарапова все още са близки. Това стана ясно по време на демонстративния тенис турнир в Мадрид в четвъртък вечер. По време на е...
Руската тенисистка Мария Шарапова постъпи в Харвард. "Не знам как се случи, но здравей, Харвард! Нямам търпение да започна с програмата!", написа тя в...
Адриана Скленарикова, бивша Карембьо
Ракета номер едно на България Григор Димитров продължава със свободното си падане. Хасковлията загуби от Янко Типсаверич с 6:7, 6:4, 3:6 на старта на...
Мария Шарапова получи наказание от две години от Международната тенис федерация, след като се провали на допинг тест. Рускинята е със спрени права от...
Ако стане - стане, ако не - викаме следващата, обяви Тарпишчев Русия си направи устата за реабилитация на Мария Шарапова и обяви, че тя ще бъде включ...
Носителката на пет титли от Големия шлем Мария Шарапова ще бъде изслушана от антидопингова комисия в Лондон, след като през месец март самата тя призн...
Руската тенисистка Мария Шарапова ще бъде изслушана на 18 май в Лондон по делото за допинг. Това съобщава „Ню Йорк Таймс". Припомняме, че бившето гад...
Шарапова може да се оплаче на Дисципа, отсече руският министър Руският министър на спорта Виталий Мутко ясно подчерта от къде идват проблемите и как...
Мария Шарапова, която твърдеше, че не е била предупреждавана за забраната на мелдониума, е подписала документ, в който потвърждава, че не приема забра...