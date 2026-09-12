Всичко за Мария Шарапова

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Гришо и Маша опасно близки

Гришо и Маша опасно близки

Григор Димитров и Мария Шарапова все още са близки. Това стана ясно по време на демонстративния тенис турнир в Мадрид в четвъртък вечер. По време на е...

05 май | 19:40
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Шарапова записа в Харвард

Шарапова записа в Харвард

Руската тенисистка Мария Шарапова постъпи в Харвард. "Не знам как се случи, но здравей, Харвард! Нямам търпение да започна с програмата!", написа тя в...

27 юни | 9:15
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Изслушват Шарапова на 18 май

Изслушват Шарапова на 18 май

Руската тенисистка Мария Шарапова ще бъде изслушана на 18 май в Лондон по делото за допинг. Това съобщава „Ню Йорк Таймс". Припомняме, че бившето гад...

14 май | 11:59
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Хванаха Маша в измама

Хванаха Маша в измама

Мария Шарапова, която твърдеше, че не е била предупреждавана за забраната на мелдониума, е подписала документ, в който потвърждава, че не приема забра...

22 март | 23:05
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