Приятелите: Мери беше желязна
У Ламбови приличаше на "Бърза помощ" и Аврамов дом, разказват актьорът режисьор Николай Калчев и дизайнерът Георги Колев Стефан Данаилов утре събира...
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У Ламбови приличаше на "Бърза помощ" и Аврамов дом, разказват актьорът режисьор Николай Калчев и дизайнерът Георги Колев Стефан Данаилов утре събира...
София. Стефан Данаилов изпрати съпругата си към рая с бели рози. Ламбо застана съсипан до ковчега на Мария, която почина във вторник срещу сряда след...
Трагедия сполетя династията Данаилови. Мария, съпругата и музата на Ламбо, почина в два часа сутринта във вторник срещу сряда в Трета градска от бъбре...