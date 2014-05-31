Приятелите: Мери беше желязна

У Ламбови приличаше на "Бърза помощ" и Аврамов дом, разказват актьорът режисьор Николай Калчев и дизайнерът Георги Колев

Стефан Данаилов утре събира най-близките на панахида в Бояна за 40 дни от смъртта на любимата му Мария, която си отиде по Великден и го остави безутешен. "Липсваш ми, Мери! Около мен е тихо и хладно. Даде ми всичко, а не ми остави време да ти върна обратно стаеното само за теб в сърцето ми!", написа Ламбо в некролога. На него съпругата му е млада и красива, каквато остава в спомените на приятелите. Те са с нея до края. И са категорични: истинска желязна дама.

Николай Калчев, който не само играе, но и поставя от десетилетия, все още не може и не желае да повярва, че най-добрата му приятелка я няма. Двамата се чували през ден по телефона и се виждали поне веднъж в седмицата. За последно говорили, когато Мери влязла в болницата. "Обади ми се и каза: Имам страшни болки в гърба. Не знам как ще издържа", споделя той. И е сигурен, че мъката след време ще се притъпи, но все така ще усеща липсата на скъпия човек.

"Със Стефан се познаваме още от Академията - аз бях първи курс, а той четвърти. С Мария обаче се сближихме на по-зрели години. Няма да забравя деня, в който дойдоха на гости в семейната ни къща в стария град в Пловдив. Майка ми беше над 80. Имахме веранда. Мери веднага дръпна мама там на приказки. Преди да си тръгнат, настоя: "Искам да ми дадеш обещание, че ще гледаш майка си до края". Ама, Мери, разбира се, това е естествено, отговорих й аз. "Не, трябва да си сигурен в това - дори да се наложи да зарежеш София", поиска тя уверение още веднъж. Прозвуча ми малко странно, но така и стана - напуснах столицата за шест години. Колко е била проницателна, как е разбрала, че мама иска да си остане в Пловдив".

Николай припомня, че Мери винаги е била изключително щедър човек.

"Малко хора са щедри. Особено сред тези, които имат възможности. През 2007 г. предложих на Рашко Младенов пиесата "Транссексуалните или възможността да се изразиш" от Копи, порнографското дете на френския театър. Текстът е толкова безумен, че на неговия фон Кончита Вурст е ангелски дар. Като го прочете, Рашко получи главоболие и колики. И рече: "Това е невъзможно". Професор Елена Баева обаче се съгласи да я представи пиесата пред нейните студенти от "Любен Гройс". Те се смяха много и разбрах, че съм на верен път. Но парите не стигаха. Мери разбра и ми даде. "Дарявам ги. Те са мои, не са на Стефан. Но без коментар". Тогава написах на програмата: "С подкрепата на госпожа М. Андронова", това е нейното бащино име".

Втори път Мария вади пари в пазарджишкия театър. "Със Стефан дойдоха той да открие ремонтираната сцена. Качихме се в барчето, където беше голяма жега. "Ама наистина ли работиш тук, адски топло е?!", възкликна тя. А съставът в Пазарджик беше много добър и аз нямах намерение да се отказвам. Тогава тя бръкна в портфейла си: "За климатик. Няма да казваш на никого! От моите са". Онемях. Грешката ми беше, че ги дадох там, където не трябваше. Струва ми се, че и досега няма климатик".

Мери и Ники, както го нарича тя, имат и много различия. "Тъкмо заради това ме ценеше. Рядко говорехме за политика. Преди месец й казах да обърне внимание на Достена Лаверн, внучка на моя учителка от Пловдив. След това ми призна: "Имаш право, чудесна е". Мария винаги е имала вкус към бунтарското. Но не и към скандалното. Беше човек със собствено мнение. Тъкмо заради това безкрайно се дразнеше от липсата на последователност и почтеност. Единствено Стефан остана ляв по рождение, тя - също. Неслучайно всички винаги ги уважаваха. Накрая Мери постави броня, за да запази поне донякъде Стефан и себе си".

Калчев е категоричен - Мери открай време е държала много на Владко, момчето на Ирен Кривошиева. "Искам да му подаря нещо, определила съм го". "Изчакай малко", предлагах й аз. А тя не отстъпваше: "Не, не, той е син на Стефан - това трябва да се цени и уважава". Прие го. Колко й е било трудно, тя си знае".

Калчев връща лентата към годините, в които у Данаилови е било като "Бърза помощ".

"Мери помагаше на всички. Познаваше се с много лекари. Направи чудеса за техния приятел от Пловдив Стефан Бобадов. Някой ще каже: "Имат възможности". Да, и други имат, но нищо не правят. У Мери имаше нещо възрожденско. Тя например знаеше всеки какво обича да хапне. След смъртта й се събрахме у тях. Стефан ни извика. Дойде и сестрата, която я е гледала до последно. Жената ме запита: "Вие ли сте Ники Калчев?" И сподели нещо невероятно. В бълнуванията си Мери изрекла: "Не давайте месо на Ники, вредно е за него".

Мери имаше много болежки, но никога не се издаваше. Мълчеше, все гледаше Стефан. А те са се трупали, трупали... Накрая организмът й не издържа. От година насам подхвърляше, че не й е съвсем добре. Толкова работи се струпаха върху главата й. Кой ли не упражняваше върху тяхното семейство. Особено върху нея. Каква вина имаше тя? Твърдо посрещаше всичко. Още не бяха я погребали, когато наша колежка започна да говори как ще отиде на гроба й да иска прошка. Трябва да има почит поне към умрелите".

Георги Колев, един от най-известните родни дизайнери, също разказва за Мария още от времето, когато тя е несравнима красавица.

"Видях я за първи път през една лятна ваканция - невероятно впечатляваща, излъчваща необикновен чар. Росен беше на годинка. Запозна ни Румяна Бочева, съпругата на Стоян Гъдев", подхваща родният Пиер Карден.

"Напуснах Димитровград и се озовах в София - само с куфар, пълен с мои модели в етно стил. Бях дошъл, за да си пробвам късмета. Отседнах у Гъдеви. Там ме откриха Мери и Ламбо, който оттогава ми вика Гечо, а аз не него - Чене. Когато разгледа какви тоалети съм донесъл, Мери веднага извика: "Трябва всички да ги видят, невероятни са. Тръгвай с нас". Така се озовах в дома им - останах да живея в техния хол. Стефан снимаше "На всеки километър" и се прибираше абсолютно изморен - както си беше с офицерския шинел лягаше направо на персийския килим да поспи малко и след няколко часа отново тръгваше към терена". Стилистът е автор на най-елегантните и новаторски дрехи в гардероба на Мери. Когато тя се появи на столично парти с тях, никой не може да повярва, че ги е шил българин. "И тя, и Ламбо имаха уникален вкус. Невероятни естети".

