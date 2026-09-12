Путин с първи думи от Мариупол
Държавният глава посети града, придружен от вицепремиера Марат Хуснулин
Следете всички новини, анализи и коментари за Мариупол. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Държавният глава посети града, придружен от вицепремиера Марат Хуснулин
Предупреди Русия да не организира показен процес за бойците на Мариупол
Първият плавателен съд, който напуска пристанището в Мариупол, ще бъде турският кораб „Азов конкорд“
Недостигът на питейна вода в града вече е достигнал критично ниво
Наблюдаваме града отблизо, каза съветникът на кмета
Какво става в последната крепост на Мариупол
Киев. Днес, 25 януари, е ден на национален траур в Украйна в памет на загиналите най-малко 30 мирни жители в град Мариупол вчера. Сутринта в събота ра...
За да не останат много съмнения кой наистина командва в Източна Украйна, нито Киев, нито проруските опълченци, въпреки че и двете страни претендират з...
Неизвестни щурмуваха батальон на вътрешните войски в град Мариупол, след като военнослужещите отказаха да преминат на тяхна страна. Това съобщи Интерф...
Киев. След митинг в неделя за формирането на Донецка република неидентифицирани хора са превзели градската администрация в Мариупол, Донецка област, п...