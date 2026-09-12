Всичко за Марио Варгас Льоса

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Натопиха Льоса в Панама

Натопиха Льоса в Панама

Перуанският писател Марио Варгас Льоса, лауреат на Нобелова награда за литература, също беше замесен в скандала с Панамските документи. Прочутият лати...

08 април | 5:45
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Овации за Льоса в Алма Матер

Овации за Льоса в Алма Матер

Интелектуалци, студенти и част от испаноговорящата диаспора аплодираха новия доктор хонорис кауза на Алма Матер - нобелистът Марио Варгас Льоса. Знам...

17 май | 22:40
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