Почина легендарен писател, носител на Нобелова награда
Смятан е за последния представител на златното поколение латиноамерикански писатели
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Смятан е за последния представител на златното поколение латиноамерикански писатели
Перуанският писател Марио Варгас Льоса, лауреат на Нобелова награда за литература, също беше замесен в скандала с Панамските документи. Прочутият лати...
Критик на "Ню Йорк таймс" нарече нобелиста "сърдит стар писател" Марио Варгас Льоса отново е във вихъра на скандала. Великият писател е побеснял зара...
Нобелов лауреат за литература се жени за майката на Енрике Иглесиас. 79-годишният перуански писател Марио Варгас Льоса наскоро се раздели със съпругат...
Интелектуалци, студенти и част от испаноговорящата диаспора аплодираха новия доктор хонорис кауза на Алма Матер - нобелистът Марио Варгас Льоса. Знам...
Световноизвестният писател дава автографи в Софийски университет тази събота