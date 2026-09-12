Кадър на НОВА оглави телевизия у нас
марина Стоименова става главен редактор на Евронюз България
Следете всички новини, анализи и коментари за Марина Стоименова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
марина Стоименова става главен редактор на Евронюз България
Моделката Марина Стоименова се нареди до топ красавицата Алесандра Амброзио Неймар, Пике, Иниеста, Луис Суарес; до тях прекрасната Алесандра Амброзио...
Ексгимнастичката Марина Стоименова играе в английския трилър "Лоното" (The Fold) на режисьора Джон Дженкс. Филмът, който ще излезе по кината във Велик...