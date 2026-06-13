Полицията издирва 78-годишна жена от София
Столичното Шесто РУ издирва 78-годишната Марийка Иванова Йорданова от София. Пенсионерката е напуснала дома си на 24 март 2015 г. и до момента е в неи...
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Столичното Шесто РУ издирва 78-годишната Марийка Иванова Йорданова от София. Пенсионерката е напуснала дома си на 24 март 2015 г. и до момента е в неи...