Правят карта на малкия бизнес
Академия ще събужда предприемаческия дух на българина Връщаме вярата на компаниите, че държавата застава зад тях, каза Мариета Захариева Мариета Зах...
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Академия ще събужда предприемаческия дух на българина Връщаме вярата на компаниите, че държавата застава зад тях, каза Мариета Захариева Мариета Зах...
Пишат стратегия за насърчаване на жените предприемачи Пари от Брюксел за подкрепа на жени предприемачи са предвидени по оперативната програма "Иновац...
Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева подписа споразумение за...
Малките фирми са солта на бизнеса, от тях зависи дали страната ще върви напред. Тези думи на премиера Бойко Борисов са се запечатали в съзнанието на М...