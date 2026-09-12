Огромно щастие за Мариана Векилска
Водещата в БНТ омъжи дъщеря си
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Водещата в БНТ омъжи дъщеря си
Какво става с дъщеря й Габриела
Серия изненади готви националната телевизия през лятото
Какъв е поводът?
Това става ясно от неин скорошен пост в социалната мрежа
Водещата отново откри любовта
Ето и малко снимки
Нови емоции в живота й
Тв водещата тръгва по стъпките на свои колежки
Възмутително, ужасяващо, гадно е това, заяви бившата новинарка
Водещата е в Албания
Започвам да водя практики за начинаещи, похвали се телевизионерката
Любопитни подробности от кариерата на тв водещата
Водещата не е отрекла, нито потвърдила слуха
Водещата още се възстановява, но е добре
Водещата предполага, че коронавирусът я е застигнал
Водещата пази мъжа си в тайна
Заразеният с Ковид-19 Жоро все още не може да се върне в студиото
Водещата обаче отрече каквато и да била дерматологична интервениция
Тя го обвинява, че е прехвърлил вината за раздялата им изцяло върху нея