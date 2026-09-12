Георгиева ще пише нов закон за спорта
София. Министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева смята да вложи сили в написването на нов закон за спорта, който да изгради взаимовръзките меж...
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София. Министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева смята да вложи сили в написването на нов закон за спорта, който да изгради взаимовръзките меж...
Няма да има промени в бюджетите на федерациите. Това съобщи заместник-министърът на спорта Йордан Йовчев. "Мисля, че има хора, които могат да дадат мн...
Професорът ще изчака позицията на премиера за съдбата на агенцията за закрила на детето
Георгиева харесва волейбол, захваща се с обществените поръчки