Гришо падна, Маша мачка
Мария Шарапова мачка на турнира в Акапулко. Първата поставена в света се класира за четвъртфиналите на тенис турнира, докато гаджето й Григор Димитров...
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Мария Шарапова мачка на турнира в Акапулко. Първата поставена в света се класира за четвъртфиналите на тенис турнира, докато гаджето й Григор Димитров...