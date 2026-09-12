Театърът работи срещу забравата
Режисьорите Иван Добчев и Маргарита Младенова се обърнаха към творците
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Режисьорите Иван Добчев и Маргарита Младенова се обърнаха към творците
Дъщерята на Наско от БТР е сред актьорите в спектакъла на Маргарита Младенова
Иван Добчев и Маргарита Младенова са домакини на генералната европейска асамблея
Как да останем хора, е голямата тема, която разнищва и Маргарита Младенова в новия си спектакъл "Самолетът закъснява" в "Сфумато". На 27 октомври 13 а...
Улицата събра поколенията на един площад, но може да изпадне в самоизолация