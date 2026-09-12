Всичко за Маргарита Младенова

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Театрали нищят емиграцията

Театрали нищят емиграцията

Как да останем хора, е голямата тема, която разнищва и Маргарита Младенова в новия си спектакъл "Самолетът закъснява" в "Сфумато". На 27 октомври 13 а...

21 октомври | 17:45
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