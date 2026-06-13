Химичка дари кръв 165 пъти
65-годишната Маргарита Иванчева е дарила безвъзмездно кръв 165 пъти в живота си. Единственият мотив на жената е бил да помогне на хора в нужда. За чов...
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65-годишната Маргарита Иванчева е дарила безвъзмездно кръв 165 пъти в живота си. Единственият мотив на жената е бил да помогне на хора в нужда. За чов...