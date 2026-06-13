Лоша новина за феновете на Садио Мане и Байерн
Нападателят получи контузия в крака и беше сменен принудително при срещу Вердер Бремен
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Нападателят получи контузия в крака и беше сменен принудително при срещу Вердер Бремен
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