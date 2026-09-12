Лятната манджа на баба, сготвена от шеф Звездев
Класика от детството, която съчетава простота и вкус в едно
Следете всички новини, анализи и коментари за Манджа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Класика от детството, която съчетава простота и вкус в едно
Фирма "Дусман", която готви за най-малките в Хасково- за децата на млечна кухня и детските градини, ще отнесе глоба до 3 000 лева заради некачественат...
Баби и по-млади невести въртят коледни манджи за конкурс в Перник. На 15 декември в Общинския младежки дом ще се проведе ХІ областна кулинарна излож...
Китайският производител Oukitel демонстрира по зрелищен начин възможностите на своя нов смартфон с батерия с капацитет 10 000 mAh. Моделът бе обявен п...
Пламъкът на работещ котлон възпламенил изтичащия газ