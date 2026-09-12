НС прие текстове от спорния законопроект за МВР
София. Депутатите в Народното събрание приеха текстове от спорния законопроект за МВР, касаещи главния секретар, предаде Фокус. Законопроектът предизв...
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София. Депутатите в Народното събрание приеха текстове от спорния законопроект за МВР, касаещи главния секретар, предаде Фокус. Законопроектът предизв...
София. Мандатът на посланика ни в Бразилия Чавдар Николов е прекратен предасрочно заради скандала "Боевски". Николов е наказан дисциплинарно от минист...
Бургас. Над 95% от заетите в сферата на образованието са "за" мандатност на директорите, а останалите 5% са самите директори, смята Константин Янков,...