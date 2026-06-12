Караянчева на освещаването в „Св. Йоан Предтеча“
На Еньовден пловдивският митрополит Николай освети новопостроения втори корпус от манастирския комплекс „Св. Йоан Предтеча" в Кърджали, който бе съгра...
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На Еньовден пловдивският митрополит Николай освети новопостроения втори корпус от манастирския комплекс „Св. Йоан Предтеча" в Кърджали, който бе съгра...
Кърджали. Неделното училище към храм „Св. Йоан Предтеча" в Кърджали се превръща в манастирски комплекс. Проектът на духовното средище предвижда изг...