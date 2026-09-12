Прокурори погнаха изборните нарушители в Малорад, подробностите
Предстои да бъде поискано задържането им до 72 часа и да им бъдат повдигнати обвинения
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Предстои да бъде поискано задържането им до 72 часа и да им бъдат повдигнати обвинения
От ПП-ДБ веднага се разграничиха от своята представителка
Най-вероятно става въпрос за акция срещу битовата престъпност
18-годишен е задържан за убийството на възрастната жена от врачанското село Малорад. От прокуратурата съобщиха, че днес ще внесат искане за налагане н...
Жителите на врачанското село Малорад са в шок след убийството на 87-годишна жена. По информация на „Стандарт" за 72-часа в ареста е задържан основният...