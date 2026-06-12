Медиатори от община Благоевград с беседи за ранните бракове
Предстоят срещи с родители на тийнейджъри и с малолетни и непълнолетни майки
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Предстоят срещи с родители на тийнейджъри и с малолетни и непълнолетни майки
Добрич. Отделите за закрила на детето в област Добрич са внесли в прокуратурата 91 случая, в които има т. нар. явление "деца раждат деца", съобщиха от...