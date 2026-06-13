ДЗИ придоби бизнес център MALL VARNA
В комплекса вече се помещава центърът за споделени услуги на KBC Груп, който беше открит неотдавна с план за постепенното разкриване на 300 нови работ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Mall Varna. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В комплекса вече се помещава центърът за споделени услуги на KBC Груп, който беше открит неотдавна с план за постепенното разкриване на 300 нови работ...