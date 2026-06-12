Малки и средни земеделци се обединиха в Добричко
Малки и средни производители от селското стопанство в Добричка област създадоха областна структура на Общия земеделски професионален съюз в България....
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Малки и средни производители от селското стопанство в Добричка област създадоха областна структура на Общия земеделски професионален съюз в България....