Коронясват цар Трифон в старозагорското село
Стара Загора. Владетелят на най-„сладката" царска корона - Цар Трифон – ще изберат по традиция на 1 февруари по стар стил, в старозагорското село Малк...
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Стара Загора. Владетелят на най-„сладката" царска корона - Цар Трифон – ще изберат по традиция на 1 февруари по стар стил, в старозагорското село Малк...