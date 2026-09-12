Връщат малчуганите в клас. Условието
Ако не се стигне до локдаун
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Ако не се стигне до локдаун
Децата изпълниха сърцата на присъстващите в Българския културен център с изпълнения и стихове
Малчугани от Северозападна България ще мерят сили на зеления килим
Родителите се чудят как да осигурят интересни занимания през ваканцията Наплив от желаещи за часове по плуване в столицата В истински ад може да се...
В Япония едва три на сто прекарват време в дълги писмени работи Там, където не ги възлагат, малките показват по-високи резултати в клас Помага или п...
БДЖ ще вози безплатно всички до 14-годишна възраст Три дни забавления в Банско за празника на малчуганите Множество забавления, работилници и пищни...
Таксиметров шофьор бе обран от две невръстни момчета, които се возели с такси посред нощ в курорта Сандански. Малчуганите – на 12 и 14 години, си наел...
Над 300 хлапета и младежи атакуват Слънчев бряг, за да участват във фестивала на изкуствата „Ние – 21-ви век". От 23 до 27 август курортният комплекс...
Хлапетата учат от английски и философия до танци Може ли една детска градина да достигне зрялост? Оказва се, че да, стига екипът й да работи с хъс и...
Близо 12 000 деца остават без място в детските градини и яслите в столицата. Това съобщиха неправителствени организации, които са направили статистика...
Малчугани от ОДЗ „Вяра, надежда и любов" в Кърджали вече знаят как да пресичат улицата.С основните пътни правила и знаци ги запознаха младите добровол...
Добрич. Със съдействието на добричкия градоначалник Детелина Николова проф. Дечко Свиленов и германската фондация „Приятели на България" направиха кол...
Продавали сокчета пред блока, за да съберат парите
Велико Търново. Всички 750 деца, завършващи подготвителните групи на детските градини и училищата в община Велико Търново, получават като подарък от к...