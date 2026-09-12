Търсят на 90 000 кв. км площ изчезналия боинг
Самолетът може да е летял още 4 часа след изчезването от радарите
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Самолетът може да е летял още 4 часа след изчезването от радарите
Куала Лумпур. Китайски сателит е открил три плаващи останки, за които се предполага, че вероятно са от изчезналия самолет на „Малайзия еърлайнс". ...
Куала Лумпур. В търсенето на изчезналият в събота самолет на "Малайзия Еърлайнс" вече са се включили и Япония и Индия, предадоха световните медии. В...
Още не са открити никакви отломки, мистерията продължава