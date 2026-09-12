Максим Ешкенази изправи на крака публиката в Розариума
На откритата сцена в парк “Розариум” се проведе концерт на “Академия Роза” за 4-та година
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На откритата сцена в парк “Розариум” се проведе концерт на “Академия Роза” за 4-та година
Концертът ще се състои в парк “Розариум” днес
Спектакълът ще бъде на 14 февруари от 11 часа в зала „България“
Музиката в сериала ще е малко по-странна от това, което сме свикнали, сподели композиторът
Дуото ще участва в „Музика под звездите" в Летен театър Бунарджика
Диригентът Максим Ешкенази кани на музикално пътешествие в Космоса утре, 20 октомври, от 19 часа в зала "България". Заедно със Софийска филхармония то...
Супер успешната цигуларка ще свири под диригентството на Максим Ешкенази на 7 април в зала България Този четвъртък Софийска филхармония ще представи...
За трите си години програмата е достигнала до над 12 000 деца в 46 училища от цялата страна Фортисимо Клас, единствената образователна програмата за...
София. Известният български рапър Криско ще предизвика феновете си с едно ново начинание. Той ще работи съвместно с големия наш диригент Максим Ешкена...
София. Вадим Глузман, един от най-ярките млади цигулари днес, ще гостува за първи път в България. Той ще свири с Оркестъра на Класик ФМ радио под дири...
Максим излиза по чорап за шест концерта из страната
Концерти започват на 30 август от Бургас, финалът е на 15 септември в Пловдив