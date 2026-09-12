Трагедия в Банско! Чуждестранен турист почина на ски писта
Обстановката вече е лавинна и тръгващите на поход в планината, да се информират за нея
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Обстановката вече е лавинна и тръгващите на поход в планината, да се информират за нея
Обра точките на всички летовници
Момчето е разследвано и за жестокия побой над 50-годишен украинец
Той ще е за лична употреба, а легализацията ще отвори нови икономически възможности, каза Зоран Заев
Поводът е искането на София отново да се обсъжда героят от българските борби
Инцидентът е станал днес около 15 ч след получен сигнал за пътно произшествие между два леки автомобила в района на столичния квартал "Дружба"...
Пиян македонец удари автобус превозващ 49 българи. Инцидентът се е случил на пътя Куманово - Крива паланка близо до село Страцин, инфорира "Куманово н...
Македонец най-добър на корта С турнири по тенис на корт и мини футбол община Петрич откри официално спортните прояви за на празника на града, който е...
Кристиян Наумовски не успя да се наложи в "Левски"
Бургас. Македонец бе ограбен в курорта Слънчев бряг. Той бил в нетрезво състояние, което накарало побойниците да го нападнат около 4 сутринта на плажа...
Апаши пълнят килиите в Пиринско
Благоевград. Групата афганистанци и техният водач от Македония остават в ареста за 72 часа по искане но прокуратурата в Благоевград. 13 бежанци и пред...
Стара Загора. Националът на Македония Стефан Спировски ще премине пробен период в "Берое". Той се присъедини днес (14 януари) към заниманията на "зеле...
София. Новото попълнение на "Фулъм" Адел Таарабт се изказа доста ласкаво за новите си съотборници, в това число и Димитър Бербатов. "В КПР беше ужасно...
Македонец почти сигурно ще е новият таран на "Локомотив" (София). "Червено-черните" избират между два варианта за деветка. Единият е Филип Петковск...
Благоевград. Македонски турист в курорта Банско стана жертва на автомафията у нас. Около 20.45 часа в снощи в местното РУП е получено съобщение от 48-...