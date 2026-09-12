Край! Легендарен актьор взе най-тежкото решение
Той е двукратен носител на "Оскар"
Следете всички новини, анализи и коментари за Майкъл Кейн. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той е двукратен носител на "Оскар"
88-годишният актьор е участвал в многобройни емблематични роли
Той и Майкъл Кейн казват ползата от инжекцията
Четем мемоарите на световноизвестния британски актьор
Актьорът ще играе главатар на банда
Паоло Сорентино "забрави" да ни предупреди за съблечената красавица, казва легендарният актьор Сър Майкъл Кейн е от онова легендарно поколение британ...
Звездите на Холивуд се снимат в "Илайза Грейвс" през юни в София