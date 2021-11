Великият Майкъл Кейн се пенсионира

88-годишният актьор Майкъл Кейн обяви, че новият му филм "Best Sellers", в който играе заедно с Обри Плаза, ще бъде последният му.

Във филма, който излезе на екран на 17 септември, Кейн е в ролята на Харис Шоу, мърморещ пенсиониран автор, който предприема последно турне в подкрепа на млад издател. Кейн играе с Обри Плаза, Скот Спийдман, Елън Уонг и Кари Елвс.

88-годишният актьор е участвал в многобройни емблематични роли, последните от които в продукции на Кристофър Нолан. Освен в ролята на Алфред Пениуърт в трилогията "Черният рицар", Кейн се е снимал и в "Генезис" и "Тенет" и др. Работи от 1946 г., въпреки че кариерата му започва да набира скорост в края на 50-те години. През 1990 г. печели "Оскар" за ролята в "Хана и нейните сестри", а през 1999 г. а "Правилата на Сидер Хаус".

За Би Би Си Кейн обяснява решението си да се откаже от актьорската професия. Той посочва няколко причини, сред които "проблем с гръбначния стълб, който засяга краката му", пандемията, която пречи на реализирането на много проекти, и фактът, че в повечето от проектите, които се реализират, няма "главен герой, който да е на 88 години". Той се превръща и в успешен автор на книги, сред които е и "Blowing the Bloody Doors Off: And Other Lessons in Life" от 2018 г. Предпочита да пише, защото "като актьор трябва да ставаш в 6 и половина сутринта и да ходиш в студиото. Като писател можеш да започваш да пишеш, без да ставаш от леглото!"

"Забавно е, но това наистина е последната ми роля. Защото не съм работил от две години, а и имам проблем с гръбначния стълб, който засяга краката ми, така че не мога да ходя много добре... А също така написах книга, няколко книги, които бяха публикувани и имаха успех, така че сега не съм актьор, а писател. Което е прекрасно, защото като актьор трябва да ставаш в 6 и половина сутринта и да ходиш в студиото. Като писател започваш да пишеш, без да ставаш от леглото!Честно казано, от две години нямам никакви предложения, защото никой не прави филми, в които да искам да се снимам. Освен това знаете, че съм на 88 години. Няма много сценарии за главна роля на мъж, който е на 88 години, разбирате ли?", каза актьорът.

За съжаление тази новина ще бъде шок за Вин Дизел, който искаше Майкъл Кейн да изиграе съпруга на Хелън Мирън в бъдещия филм от поредицата "Бързи и яростни".

Неподправеното поведение и емблематичният акцент на Майкъл Кейн със сигурност ще липсват на бъдещия филмов свят. Тези обаче, които са гледали и обичат Кейн заради неговите над 150 филма, знаят много добре, че той е заслужил пенсионирането си.