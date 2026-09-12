Тръмп за Блумбърг: Малък, бягащ от унижение
Милиардерът прекрати президентската си кампания
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Милиардерът прекрати президентската си кампания
Това написа президентът на САЩ в социалните мрежи
Това са сумите до момента за кандидат президента на САЩ
Бившият кмет на Ню Йорк е разтревожен, че сегашният набор от кандидати на демократите "не са добре позиционирани", за да успеят да победят Доналд Тръм...
Милиардерът Майкъл Блумбърг разглежда възможността да се кандидатира за президент на САЩ като независим кандидат. Това предаде CNN. Собственикът на е...
Бившият кмет на Ню Йорк - Майкъл Блумбърг, се завръща начело на своята финансово-информационна империя, след като настоящият президент и генерален дир...
Ню Йорк. Апелативният съд на Ню Йорк потвърди незаконността на забраната върху продажбата на газирани напитки в големи опаковки, която беше инициирана...
Ню Йорк. Кметът на Ню Йорк Майкъл Блумбърг получи две писма с отровата рицин. Едното анонимно писмо е пратено до общината в Манхатън, а второто до офи...