Всичко за Майкъл Блумбърг

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Блумбърг - президент?

Блумбърг - президент?

Бившият кмет на Ню Йорк е разтревожен, че сегашният набор от кандидати на демократите "не са добре позиционирани", за да успеят да победят Доналд Тръм...

08 ноември | 6:55
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Блумбърг се връща в Блумбърг

Блумбърг се връща в Блумбърг

Бившият кмет на Ню Йорк - Майкъл Блумбърг, се завръща начело на своята финансово-информационна империя, след като настоящият президент и генерален дир...

04 септември | 18:45
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