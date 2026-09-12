Бой между цели ромски армии прати ранени в болница
Голям бой с над 100 души се случи в ромската махала в Казанлък
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Голям бой с над 100 души се случи в ромската махала в Казанлък
В операцията участват полицейски сили от ГДНП, ГДЖСОБТ, СДВР и ОДМВР-София
Огнището в Кюстендил е в квартал „Изток”. 90% от пробите са от там
Жилищният район ще остане блокиран за 14 дни до края на месеца
Крайната мярка се налага поради появата на 4 доказани случая на COVID-19 сред жители, завърнали се от Западна Европа
Най-младият евродепутат Андрей Новаков от групата на ЕНП-ГЕРБ дари 10 флага на страни-членки на ЕС на единствения по рода си етнографски музей на отк...
Държавата не бива да изоставя циганските махали в ръцете на съмнителни секти Мащабна операция на прокуратурата и ДАНС блокира ромските махали в някол...
80 се биха, жандармерия влезе в махалата Истинска война заформиха два клана в ромската махала в Петрич. Резултатът е 12 ранени със сачми. Мелето е ст...
Стара Загора. Започна планираното събаряне на незаконните постройки в ромската махала "Лозенец" в Стара Загора. Багерите вече са на мястото и бутат къ...
Роми пищят "Гладни сме" пред багерите в "Гъбената махала" Варна. Багери влязоха във варненския квартал "Владислав Варненчик", за да бутнат близо 40 к...
Благоевград. Районна прокуратура – Благоевград проверява вота за европейски парламент в ромската махала на областния център. Държавното обвинение вече...