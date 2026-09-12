Путин обвини Украйна и Запада за грозна антисемитска акция в Русия
Събитията в Махачкала са инспирирани и от социалните медии, смята руският президент
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Събитията в Махачкала са инспирирани и от социалните медии, смята руският президент
Антисемитска тълпа щурмува снощи летището в Махачкала, Дагестан
Избухналият пожар, обхванал площ от 500 кв. метра, вече е овладян
Властите погребват убитите в безименни гробища