Магна Харта в парламента
Британският посланик в България Ема Хопкинс и председателят на Народното събрание Цецка Цачева откриха в парламента изложба, посветена на Магна Харта....
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Британският посланик в България Ема Хопкинс и председателят на Народното събрание Цецка Цачева откриха в парламента изложба, посветена на Магна Харта....
Ако не отидеш в Бъкингамския дворец, то той идва при теб. Поне такъв извод може да се направи от приема в сряда вечерта в резиденцията на британския п...