Китай постигна технологично чудо – влак маглев, левитиращ без никаква енергия
Превозното средство се задвижва от неодимови магнити
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Превозното средство се задвижва от неодимови магнити
Производството започва до края на годината
Световният рекорд за скорост с влак е подобрен. Японският "маглев" (съкратено от магнитна левитация" - б.р.) влак е постигнал невероятните 603 км/ч по...