Предпремиерна прожекция на „Сватба“ в родния град на Маги Ралчева
Магдалена Ралчева: Посвещавам тази прожекция на будителите на Стара Загора
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Магдалена Ралчева: Посвещавам тази прожекция на будителите на Стара Загора
Два БГ хита са в конкурса – „Януари“ и „Жените наистина плачат“
Шефът на международното жури разказва за срещите си със звездите на световното кино
Магдалена Ралчева посрещна елит за издание № 8 на международния кинофест
„Златната липа“ се отлага за 2021-а, споделя известната режисьорка, създател и директор на Международния фестивал за ново европейско кино
Стара Загора аплодира легендарния поляк, който получи почетната „Златната липа”
"Златната липа" представя 4 игрални и 6 документални филма
Изключителният ерудит не ни позволяваше да се плъзгаме по повърхността, споделя известната режисьорка преди старта на „Златната липа“, където посреща...
Фестивалът за ново европейско кино започва на 1 юни в Стара Загора
Вип дами избраха класически тоалети за вековния юбилей на Зонта клуб
Спектакълът на Магдалена Ралчева събира познавачи на 26 февруари в Студио 5 на НДК
Радина Кърджилова се справя отлично като учителка по литература в "12А" – новият проект на продуцента Дейвид Варод, сценариста Николай Колев и режисьо...
Все повече артисти от света ще идват за Фестивала за ново европейско кино, казва неговият създател и художествен директор Магдалена Ралчева - Госпожо...
Наши филми и кинотворци се представят и на двата кинофеста Филмът на основателката и директор на фестивала „Златната липа" Магдалена Ралчева „Още нещ...
Киното с качества винаги побеждава, казва известната режисьорка дни преди старта на "Златната липа" в Стара Загора Магдалена Ралчева е в предстартова...